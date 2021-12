'Santa': grave pedone investito da auto in via Vignolo Cervetti - LevanteNews

Grave incidente a Santa Margherita Ligure in via Vignolo Cervetti, la strada che collega corso Matteotti a viale Rainusso. Erano le 17.15 quando un’auto ha investito un pedone che attraversava sulle striscie. Tra i primi ad accorrere i carabinieri che hanno la stazione nella stessa via. Subito dopo l’intervento del 118 con la Croce Bianca di Rapallo. L’uomo a terra, 79 anni, politraumatizzato, è stato stabilizzato e inviato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Sul posto anche la polizia urbana. Rilievi e testimonianze accerteranno la dinamica dell’incidente e le responsabilità.