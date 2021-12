RASSEGNA STAMPA Corsa ai vaccini per fronteggiare il covid - LevanteNews

Oggi, giovedì 2 dicembre, auguri a Bibiana. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Se piove per santa Bibiana, piove per 40 giorni e una settimana”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta Covid: “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono stati 57; le persone ricoverate sono 25 di cui due in terapia intensiva”: “Mascherine all’aperto, obbligo in quattro città”; “Attenzione alle regole, ma nessuna restrizione”; “Terza dose, siamo convinti: è l’unica via per proteggerci”; “La rabbia dei presidi: “Non possiamo fare gli ufficiali sanitari”; “Contagi e ricoveri in aumento potenziata l’offerta vaccinale”. Natale: i programmi nei diversi comuni.

Sestri Levante: prodotti equosolidali, incontro in biblioteca. Sestri Levante: “Pane & Olio” l’eccellenza è servita. Casarza Ligure: Marco Baldani, un nuovo singolo. Chiavari: manuale del patriota. Chiavari: Fim Cisl, Christian Venzano nuovo segretario. Chiavari: da sabato nuoto a mare con la piscina all’aperto. Chiavari: Gozzi intervista Toti. Chiavari: il nuovo polo professionale opportunità per il territorio”. Chiavari: Caboto a lezione di diritti. Chiavari: gruppo foto , nuovo corso.

Rapallo: “Il tunnel della Fontanabuona importante per la città” (Commento Nelle frazioni dove dovrebbero passare i raccordi tra tunnel e A-12 non tutti sono d’accordo). Rapallo: Portofino Coast ha rinnovato il direttivo. Santa Margherita Ligure lancia il suo nuovo logo. Portofino: Ecco la mappa della Resistenza.

Camogli: disabili oltre le barriere. Camogli: aiuti a Burkina Faso. Recco: tre donne senza lavoro, presidio in piazza. Recco: clima e futuro, conferenza di Arpal.

Borzonasca: Enrico e Roberta lasciano il rifugio di Pratomollo.