Rapallo: Consulta del Volontariato, cena di Natale - LevanteNews

Dalla pagina facebook del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

Questa sera all’Hotel Europa cena natalizia organizzata dalla Consulta del Volontariato. Un’occasione per ringraziare il presidente Ileana Corea e tutti i volontari di questa associazione che raccoglie tutte le realtà di volontariato cittadino per il grandissimo e costante lavoro svolto a sostegno delle categorie più fragili. Insieme a me, il vice sindaco Pier Giorgio Brigati, tanti componenti dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine.