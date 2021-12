Ne: covid, dal 4 obbligo della mascherina. Ecco dove - LevanteNews

Dal comune di Ne

Il sindaco ordina con decorrenza dal 4 al 31 dicembre e, in caso di proroga del termine dell’emergenza sanitaria in corso, fino al 10 gennaio, l’obbligo di utilizzo della mascherina per l’accesso alle seguenti vie cittadine:

Piazza del Mosto

Piazza Dr. Caffese

Via Risorgimento

In prossimità o in fase di attesa all’ingresso e all’uscita di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sui sagrati delle chiese, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.

Come da normativa ministeriale in materia non sono oggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.