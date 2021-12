Lettere/ "'Santa': è più utile un logo o una città ordinata? - LevanteNews

Da Marco Marchi

Come è bella la comunicazione, fatta bene rende bello anche il mostro. Ormai si vive tempestati da messaggi subliminali che imprimono nella mente realtà inesistenti ma che fanno sognare. È di oggi la propaganda politica per annunciare il nuovo logo di Santa. Logo che è costato un anno di studio e che dovrebbe rilanciare il turismo. A parte il fatto che abbiamo la fortuna che la bellezza del territorio rilancia da sé la città turistica, ma siamo sicuri che serva un logo?

Chi viaggia per il mondo sa che il turista oltre alla bellezza del territorio vuole altro: servizi funzionanti, pulizia della città, manutenzione ordinaria e straordinaria, mare pulito, spiagge attrezzate con servizi adeguati e spiagge libere.

A Santa abbiamo tutto questo? Fortunatamente abbiamo un tessuto commerciale: hotel, ristoranti, balneari che sono all’altezza della situazione per la loro professionalità, ma i nostri amministratori politici attuali e quelli che pensano di candidarsi alle prossime elezioni invece di fare comunicazione e pavoneggiarsi di eventi che non sono dipesi da loro, come ad esempio il G20, dovrebbero girare per il territorio e vedere come lo hanno ridotto perché c’è il rischio che si rendano conto che la realtà batte la comunicazione.

Attenzione, quando si parla di amministratori politici non si parla solo di sindaco e di assessori ma anche di consiglieri comunali di maggioranza colpevoli di non alzare la voce.