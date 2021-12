Cogorno: Natività allestita dall'Accademia di ardesia e testaieu - LevanteNews

Dal Comune di Cogorno

Mercoledi 8 Dicembre in piazza Aldo Moro “Natale con gli autori”, giovedì 23 a Cogorno collina “Pensando al Natale”.

Primi eventi natalizi nel Comune di Cogorno. Mercoledì 8 dicembre dalle ore 14:30 in Piazza Aldo Moro si terrà “Natale con gli autori”. Per le vie del centro di San Salvatore suoni di zampogne con “Luciano e Donato zampognari”. Alle ore 15:30 seguirà il Recital Olaf a cura di Pino Petruzzelli della Compagnia Centro Teatro Ipotesi di Genova, e alle ore 16.30 cioccolata calda per grandi e piccini con la collaborazione dell’Accademia della Ciappa e dei testaieu di Cogorno.

Altra importante manifestazione si terrà l’antivigilia di Natale: “Quando le Tradizioni escono dal cuore, ci rendono nuovi, con la necessità di non chiudersi in se stessi, ma vivendo il Natale come Evento di grande speranza, guardando quel figlio di Dio e figlio di una madre terrena”.

Con queste parole l’assessore comunale alle tradizioni, Franca Raffo, ed il presidente dell’Associazione Accademia della Ciappa, Luigi Facino, presentano la rappresentazione della Natività di Gesù allestita e organizzata dall’Accademia della Ciappa, con l’aiuto di diversi cittadini nell’area ludico sportiva “Belvedere” di Cogorno, da giovedì 23 dicembre dalle ore 17.

“Grazie all’aiuto di tante persone del Paese verrà allestita all’aperto la Natività del Signore Gesù, illuminata e radiosa – aggiungono -. Uno scenario per la gioia, e forse lo stupore, dei bimbi. L’opera sarà inaugurata e Benedetta dal Parroco Don Stefano Libini, con la partecipazione di tutti i bimbi, del gruppo Alpini di Cogorno sez. Genova, la Confraternita S.Giovanni Battista, l’Amministrazione Comunale e le associazioni del territorio. L’Accademia della Ciappa augurando un sereno Natale e un buon anno nuovo, desidera ringraziare i tanti collaboratori per la loro disponibilità nella realizzazione della Santa Natività”.

Durante la giornata di festa, sarà offerta cioccolata calda per tutti. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid.