Chiavari: Natale tra luce e magia, gli eventi nel centro storico - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

A Chiavari si accende l’atmosfera natalizia tra luminarie, concerti e performance itineranti. Inizia il conto alla rovescia per il Natale 2021 con i primi quattro spettacoli che si svolgeranno all’interno della suggestiva cornice del centro storico.

Si parte domenica 5 dicembre, dalle 16.30, con “LA BANDAROTTA” una jazz band che coinvolgerà il pubblico in un’esibizione composta da sketch e musica, nel classico format del teatro di strada.

Mentre, venerdì 17 dicembre dalle 16.30 si esibiranno in uno show unico “LE DAME LUMINOSE”, straordinari artisti sui trampoli che vestiranno costumi luminosi ispirati alle dame dell’Ottocento.

Terzo appuntamento giovedì 23 dicembre, a partire dalle 16.30, con la parata di magia e giochi di luce delle “FARFALLE LUMINOSE”, trampolieri dai costumi sfavillanti.

Per l’ultima data martedì 28 dicembre, sempre dalle 16.30, l’attesissimo “CARILLON VIVENTE” della compagnia I Talento. Ritorna a Chiavari uno degli spettacoli più coinvolgenti e suggestivi che ha riscosso successo in tutto il mondo: un pianoforte, munito di ruote e motore, attraverserà il centro cittadino guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina danzerà sulle punte in tutù.

“Chiavari si prepara a vivere la magia del periodo festivo con i primi spettacoli e performance di artisti che sapranno incantare sia i cittadini che i visitatori – spiega l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – Carillon Vivente, trampolieri e musica animeranno le vie dello shopping per un Natale all’insegna dell’arte e della creatività, il tutto nel rispetto delle norme anticontagio e delle limitazioni in vigore”.