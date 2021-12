Da Paolo Bonini, Libreria La Zafra Chiavari

Domenica 5 dicembre 2021 alle ore 18 nei locali della Libreria La Zafra in via Vittorio Veneto 32 a Chiavari inaugurazione della mostra “I libri di Casoni”. La mostra è un’altra occasione per festeggiare i 50 anni della libreria e avvicinarci al Natale e proseguirà per tutta la settimana .