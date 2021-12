Chiavari: convegno sul parco di Portofino e presentazione libro - LevanteNews

Dallo staff della “Tigulliana”

Si svolgerà venerdì prossimo, 3 dicembre, a partire dalle ore 16.30, a Chiavari, presso la Sala Ghio-Schiffini della “Società Economica” in Largo Ravaschieri n. 15, un importante Convegno dedicato al “parco nazionale di Portofino” e alla presentazione del nuovo libro “Montanelli-Portofino e un parco nazionale” edito dalla “Tigulliana”.

Al convegno, che sarà moderato dal responsabile dell’edizione del Levante del quotidiano “Il Secolo XIX”, il giornalista Roberto Pettinaroli, interverranno molti relatori.

Il saluto iniziale sarà a cura del Presidente della Società Economica chiavarese Francesco Bruzzo. Toccherà quindi al Prof. Avv. Daniele Granara (presidente dell’Associazione Internazionale “Amici del Monte di Portofino”) dare il via alle relazioni.

Seguiranno gli interventi del Sen. Massimo Caleo (che nel dicembre 2017 propose il “parco nazionale di Portofino”, approvato poi con legge dal Parlamento), dell’ex Magistrato Pio Macchiavello (presidente onorario della sezione di Corte d’Appello), del Consigliere di Stato Davide Ponte, del presidente del “VAS 5 Terre” Evasio Pasini, della co-referente dell’associazione Mulini Storici Maria Grazia Sbarboro e del coordinatore del “Fridays for Future” per la Liguria Fabio Manzella. Concluderà l’incontro il giornalista ed editore Marco Delpino che parlerà del suo libro in cui viene raccontata la storia del Parco di Portofino nell’ultimo mezzo secolo (168 pagine, 12 euro la copia, acquistabile in occasione del Convegno chiavarese). Seguirà dibattito.

L’ingresso è libero nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid.