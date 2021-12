Chiavari: convegno su "Comunità di persone: risorsa per la città" - LevanteNews

La Società Economica ha ospitato nel tardo pomeriggio il convegno sui “corpi intermedi” cioè tutti quegli enti e associazioni che stanno fra il cittadino e lo Stato, spesso integrando quello che gli enti pubblici non riescono ad assicurare ne più vari settori, dalla sanità all’educazione, dalla formazione ai sindacati ecc.

Erano presenti Francesco Bruzzo, presidente della Società Economica, la moderatrice Fiammetta Maggio, assessore all’Istruzione, Evandro Botto, già docente di filosofia presso l’Università Cattolica di Muilano, Giorgio Vittadini, fondatore e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. On line ha effettuato il proprio intervento Tiziano Treu, attualmente presidente del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro). Sono intervenuti Gabriella Andraghetti, presidente del Banco Alimentare Liguria, Domenico Del Favero, responsabile Cgil zona Tigullio-Golfo Paradiso, Giancarlo Durante, per la Confindustria, Stefano Giacometti, Lucia Merione, don Paolo Zanandreis, direttore dell’Ufficio Pastorale del Lavoro della Diocesi.

Gli interventi hanno sottolineato l’importanza del Terzo Settore, specie dopo l’epidemia ma anche la necessità di adeguare tutte queste strutture ai cambiamenti in atto che il Covi-19 ha accelerato. La ricerca è confluita in un volume che raccoglie gli studi di esperti e responsabili di attività di volontariato. la conclusione è che avremo ancora anni di incertezza e discontinuità; occorrerà quindi ancorarsi ai principi umani fondamentali, come la solidarietà attiva, in una società che invece tende a disgregarsi. Saranno necessari progetti concreti nel Piano definito Next Generation.