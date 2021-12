Dalla pagina Facebook di Francesco Olivari sindaco di Camogli

Sono 12 i nuovi casi di positività al Covid-19 rispetto a lunedì scorso, 3 sono i guariti. In totale sono quindi attualmente 35 i residenti in isolamento mentre 23 sono le persone in quarantena.

Come sempre vi raccomando massima prudenza e rispetto delle norme di distanziamento, uso della mascherina e sanificazione frequente delle mani.