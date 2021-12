Camogli: cantiere ex scalo, scia di fango sulla strada - LevanteNews

Cantiere per la costruzione di box interrati e privati, i problemi non finiscono mai. Dopo la diminuzione dei parcheggi, i mezzi pesanti che percorrono strade ottocentesche, i rumori, la polvere, i posteggi per le moto sui marciapiedi, adesso arriva sulle strade e in particolare nell’area davanti al teatro una scia di fango che i camion lasciano uscendo dal cantiere. Una possibile conseguenza è quella di scivolare, sia per i pedoni sia per chi transita in moto o in bici. La seconda, quando asciuga il fango, è costituita dalle nuvole di polvere che si alzano al passaggio di ogni veicolo. Certamente una situazione di forte disagio.