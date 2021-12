Camogli: biglietto treno-battello per San Fruttuoso, finalmente una vera promozione - LevanteNews

“Dalla primavera sarà attivo in Liguria il “San Fruttuoso Link”, con opportunità di collegamenti treno+battello che permettono di raggiungere, con un unico biglietto, la Baia di San Fruttuoso dalla stazione ferroviaria di Camogli”.

Lo scrive l’ufficio stampa di Trenitalia e non vi è dubbio che l’iniziativa avrà successo. Innanzitutto occorre rilevare che Trenitalia porterà gli interessati a Camogli che fruirà così, finalmente, di una grande iniziativa promozionale. Evidentemente a monte vi è un accordo tra il Consorzio dei battellieri del Golfo Paradiso e Trenitalia.

E’ anche evidente che ci saranno molti turisti in più che transitano a Camogli diretti a San Fruttuoso. La speranza è che Camogli riesca ad organizzare, affidandosi ad autentici esperti, la visita guidata del Borgo dei Doria. Nel caso sussistesse ancora il limite di accessi alla spiaggia, riteniamo si debba organizzare la distribuzione di ticket magari prevedendo una presenza a tempo, ad esempio due o tre ore, in modo da favorire l’avvicendamento dei fruitori.

Resta da chiedersi come mai Trenitalia non abbia realizzato la stessa offerta da Santa Margherita Ligure per Portofino; forse la risposta (ma sono ipotesi) è per non scoraggiare il trasferimento nel Borgo sui mezzi Amt.