Calvari: annullo filatelico dedicato ai piccoli comuni - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Poste Italiane

San Colombano Certenoli è uno dei Comuni della Liguria scelti da Poste Italiane per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità.

A questo scopo è stato realizzato un annullo filatelico dedicato, disponibile nel corso dell’evento dedicato al Gran Premio Valfontanabuona Ciclocross, domenica 5 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 presso lo stand allestito al padiglione F dell’EXPO di Calvari, in Via Soracco.

Per la prima volta la Liguria ospita il passaggio di questa gara internazionale dove sono attesi professionisti di alto livello.

L’iniziativa di San Colombano Certenoli è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione “Sindaci d’Italia” a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

Questa iniziativa segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.

L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Durante la manifestazione filatelica saranno come sempre disponibili le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane, folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Rapallo in via Mons.Cesare Boccoleri 12, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì 6 Dicembre e per i centoventi giorni successivi all’evento per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.