Il Rapallo Rivarolese di aggiudica Ibrahima Diallo: attaccante classe 2001 ha giocato con le giovanili con Juventus, Pordenone, Foggia, Cittadella.

Poi un’esperienza nello Spinea in serie D prima di trasferirsi in Eccellenza per rinforzare il Rapallo Rivarolese primo in classifica nel girone B a un punto di distanza dalla Fezzanese.