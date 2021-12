Asl4: due "Bollini Rosa" a misura di donna all'ospedale di Lavagna - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Asl4 Liguria

Asl4 ha ricevuto oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 2 Bollini Rosa, per il biennio 2022-2023.

I Bollini Rosa sono il riconoscimento che Fondazione Onda, da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne.

Anche quest’ anno la nostra Azienda, che aderisce al progetto “Bollini Rosa” dal 2007, ha partecipato all’iniziativa promossa da O.N.D.A. ottenendo 2 Bollini Rosa per l’Ospedale di Lavagna, a conferma del continuo e progressivo impegno per la promozione della salute delle donne.

Tre i criteri di valutazione con cui sono stati valutati gli ospedali candidati in relazione alla presenza di:

– specialità cliniche che trattano problematiche di salute specificatamente femminili e patologie trasversali ai due generi che necessitano di percorsi differenziati,

– percorsi diagnostico-terapeutici e di servizi clinico-assistenziali in grado di assicurare un approccio efficace ed efficiente in relazione alle esigenze e alle caratteristiche psico-fisiche della paziente

– ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e degenza della donna tra cui il supporto di volontari, la mediazione culturale e l’assistenza sociale.

Le informazioni sulle attività e sui percorsi “vicini alle donne” attuati all’interno di ASL 4 sono pubblicate sul sito www.asl4.liguria.it