Recco: trovato l’accordo per la ricollocazione delle tre lavoratrici - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Uil Liguria

A seguito del presidio indetto dalla Uiltrasporti Liguria questa mattina davanti ala sede comunale di Recco, il sindaco Carlo Gandolfo ha ricevuto una rappresentanza sindacale capitanata dalla segretaria regionale Uiltrasporti Silvana Comanducci e ha preso impegno a garantire in tempi brevissimi una nuova collocazione per le tre ex dipendenti delle pulizie della ditta Grattacaso.

Le lavoratrici erano state lasciate a casa dalla ditta subentrante alla Grattacaso il 30 novembre scorso con il benestare del Comune di Recco, portando la Uiltrasporti Liguria a mobilitarsi e a richiamare all’attenzione del Consiglio regionale la salvaguardia dell’occupazione per le dipendenti.

“Oggi dimostriamo ancora una volta che la lotta paga, poiché il nostro presidio, unitamente alla solidarietà di diversi politici locali, ha convinto il sindaco a riceverci e ascoltare le nostre richieste – afferma Silvana Comanducci – ma soprattutto riusciamo a regalare un Natale sereno a tre lavoratrici monoreddito, tre donne per le quali era doverosa una soluzione dignitosa e che rispettasse le loro esigenze logistiche ed economiche” conclude.