Recco: "Posti perduti, vigileremo sulla ricollocazione" - LevanteNews

Il ribasso infinito sulle spese dei servizi comporta normalmente due ovvie ripercussioni: un servizio normalmente peggiore sul lungo termine e un costo umano.Ieri abbiamo apprendiamo con grande dispiacere che tre dipendenti della ditta di pulizie Grattacaso di Savona hanno perso il posto di lavoro presso il Comune di Recco a seguito dell’affidamento dell’incarico ad un’altra ditta, con affidamento diretto, che non prenderà in carico tale personale. Questa è stata la denuncia del sindacato Uil. Ciò è avvenuto in quanto il Comune, nel bando di gara, non ha inserito la clausola sociale che avrebbe obbligato l’azienda subentrante ad assumere le tre lavoratrici.Questa mattina si è tenuto il presidio, organizzato dalla Uiltrasporti, delle lavoratrici che sino a ieri, hanno garantito il servizio di pulizia degli uffici comunali di Recco. A seguito dell’incontro di oggi con le organizzazioni sindacali il Sindaco ha manifestato la disponibilità a trovare soluzione per la ricollocazione delle tre lavoratrici.

Vigileremo in modo che si arrivi in tempi brevi ad una soluzione reale del problema per queste tre lavoratrici. Infatti mai dovrebbe venire meno il fattore sociale quando si fanno scelte di affidamento dei servizi. Inoltre, tanti, forse troppi, sono i servizi che sempre di più vengono esternalizzati dal Comune di Recco. E proprio per questo una maggior attenzione dovrebbe essere necessaria.