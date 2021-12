Rapallo: sabato a Parco Canessa "Il Natale dei Bambini" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Rapallo

Gentilissimi, la presente per invitarvi all’inaugurazione de ” Il Natale dei Bambini “di Rapallo che si terrà, sabato 4 Dicembre alle ore 15.00 a Parco Canessa- ingresso su Via Torre Civica. La kermesse natalizia di quest’anno si sviluppa su tre pachi cittadini, animati da diversi personaggi: parco Canessa ospiterà ” La Casa del Grinch”, Parco de Martino sarà invece la casa dell’Elfo Ra- Pallino, e Parco Biancaneve sarà teatro della Favola dello Schiaccianoci.

La rassegna prosegue il percorso intrapreso con Rapallo for Kids e fa parte delle tante iniziative raccolte sotto nuovo brand HelloRapallo.

Nell’occasione dell’inaugurazione, i principali protagonisti di tutti e tre i racconti fantastici, si riuniranno a Parco Canessa per poi spostarsi nelle loro naturali ubicazioni, dove prenderanno subito il via le attività in programma.

Saranno presenti Il Sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore al turismo Elisabetta Lai. Ad allietare la giornata, con le più famose melodie natalizie, sarà presente il Corpo Bandistico Città di Rapallo.

Cogliamo l’occasione per anticipare che il giorno 8 Dicembre p.v. verrà inaugurato anche l’amatissimo Castello Parlante. ( seguirà una dettagliata comunicazione in merito.)

Si ricorda che, in ottemperanza alla vigente normativa di contenimento del covid, durante l’inaugurazione e nei momenti in cui andranno in scena gli spettacoli o verranno realizzati i laboratori, è necessaria l’esibizione del Green Pass (dal 6 dicembre Super Green pass) per partecipare, negli altri momenti l’accesso ai parchi è libero.

All’inaugurazione sarà presente una rappresentanza dei bambini delle scuole di Rapallo, si invita la cittadinanza, onde evitare assembramenti, a visitare i parchi nei momenti di minor affollamento e quindi nelle ore successive all’inaugurazione stessa.