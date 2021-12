Pallanuoto/ Champions League, la Pro Recco non si ferma, battuto lo Spandau - LevanteNews

Dall’Ufficio Stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La Pro Recco batte lo Spandau Berlino e allunga in vetta al girone B di Champions League: il 14-9 che matura alle Piscine di Albaro permette ai biancocelesti di salire a 12 punti, tre in più di Marsiglia e Jug, nuove inseguitrici dopo lo stop dell’Osc Budapest.

Biancocelesti avanti dopo 100 secondi: Figlioli, in superiorità da posizione 2, buca Baksa. Zalanki raddoppia, ma i tedeschi pareggiano nel giro di due minuti: Strelezkij, con l’uomo in più, e Restovic fanno male a Del Lungo. I ragazzi di Sukno continuano a macinare gioco e tornano sul +2 con Velotto e Presciutti (4-2) a 50 secondi dalla sirena. Fuochi d’artificio nel finale: girata al volo di Cuk in superiorità a cui replica la saetta di Di Fulvio da posizione 4 per il 5-3 che chiude il quarto.

Botta e risposta in apertura di secondo tempo tra Zalanki e Kholod, poi i biancocelesti prendono il largo e volano sul 9-4: Younger in superiorità servito da Presciutti, tap-in di Di Fulvio su palo di Zalanki, bolide di Cannella che non lascia scampo al portiere Vernet, tra i pali al posto di Baksa da inizio del quarto. Juengling accorcia prima del gol di Presciutti in superiorità. Chiru, con l’uomo in più, segna l’ultimo gol del secondo tempo (10-6).

La Pro Recco gonfia subito la rete nel terzo quarto con Younger da posizione 4, poi portieri protagonisti in vasca: agli ultimi otto minuti si va così sull’11-6.

Ivovic con Restovic nel pozzetto sigla il 12-6 dopo 50 secondi del quarto tempo, ma Dedovic e Sekulic accorciano a cinque minuti dalla fine (12-8). I campioni d’Europa la chiudono con Cannella, che infila Baksa sopra la testa, e Loncar, rapace ai due metri con l’uomo in più (14-8). L’ultima rete dell’incontro è di Dedovic e arriva a poco più di un minuto dalla sirena.

“Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante – afferma mister Sukno – ma la prestazione non mi è piaciuta, abbiamo giocato senza ritmo, senza aggressività, sbagliando parecchio in difesa. Mi auguro che vada meglio nelle prossime partite”.