Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-'Santa'-Sori: i film in programma - LevanteNews

La programmazione nei cinema della Riviera

ARISTON Sestri Levante (Via Fico 12; telefono 0185 41505)

Dal 3 al 8 Dicembre

Cry Macho

Venerdì e Sabato ore 17.00; 21.30

Domenica ore 16.15; 18.30; 21.30

Lunedì e martedì ore 17.00; 21.30

Mercoledì 8 ore 16.15; 18.30; 21.30

Encanto

Venerdì e sabato ore 17.30; 20.45

Domenica, lunedì e martedì ore 16.00; 18.00; 20.45

Mercoledì 8 ore 15.30

Da Mercoledì 8

Harry Potter e la pietra filosofale – 20° anniversario

Mercoledì 8 ore 17.30; 21.00

giovedì 9 e venerdì 10 ore 16.30; 21.00

Sabato 11 e domenica 12 (V.O) – ore 21.00

Sing 2

(in anteprima Nazionale) solo l’11 e 12 Dicembre

Ore 15.30; 17.45

MOGNON Chiavari (Via Martiri della Liberazione 131; telefono 0185 309694) Da venerdì 3 a lunedì 4 Encanto Ore 1 5,15 Regia: Jared Bush – Cartoni animati – USA, 2021 105′ Arriva il nuovo carto animato targato Walt Disney Dentro questo musical scoppiettante, così precisamente localizzato al centro dell’America Latina, in una Colombia tutta ritmo e colore, si nasconde la realtà universale dell’estrema complessità di ciò che chiamiamo famiglia; un intreccio di sentimenti, traumi, eredità, aspettative, che ci dà la vita e ce la sconvolge nello stesso momento. *** Cry macho Ore 17,30; 21,00 Regia: Clint Eastwood – Con: Clint Eastwood, Eduardo Minett – USA, 2021 – 104′ Mike Milo è una vecchia gloria del rodeo riconvertita in addestratore di cavalli alla fine degli anni Settanta. Un incidente e diverse bottiglie dopo è in credito con la vita e in debito col suo capo, Howard Polk. Padrone di un ranch con pochi scrupoli e molte ambasce, Polk affida a Mike la missione di ritrovare suo figlio in Messico e di condurlo negli States. Mike accetta ma le cose non saranno così facili. Rafael è testardo come il gallo con cui si accompagna, sua madre violenta come gli uomini di cui si circonda. Dissuaso a più riprese dagli scagnozzi della donna, decisa a trattenere il figlio al di qua del confine, Mike persiste e convince Rafael a seguirlo. L’improbabile duo incontrerà molti ostacoli lungo la strada ma altrettante corrispondenze che metteranno le rispettive vite nella giusta prospettiva. *** Martedì 7 e mercoledì 8 Cry macho Ore 17.30 *** E’ stata la mano di Dio Ore 15,00: 21,00 Regia: Paolo Sorrentino – Con: Tony Servillo, Filippo Scotti – ITALIA, 2021 – Fabio è uno dei tre figli di Saverio e Maria, coppia della buona borghesia napoletana, circondata da vicini, parenti e amici che condividono allegria e problemi famigliari. Adolescente incerto sul futuro dopo un diploma di maturità classica ancora da conquistare, Fabio è intimidito dalle donne e innamorato della zia Patrizia, di grande sensualità e di inquietanti allucinazioni. Intorno a lui ruota un caleidoscopio domestico fatto di scherzi materni e stoccate paterne, di un fratello che sogna il cinema e una sorella che vive chiusa in bagno, più i tanti personaggi che costituiscono un teatro partenopeo da far invidia ad Eduardo. Ma questo universo protettivo ed esilarante è destinato a scomparire all’improvviso, creando un vuoto che, forse, potrà essere anche fonte di una nuova libertà creativa. *** Giovedì 9: riposo

AUGUSTUS Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 2 al 6 Dicembre (lunedì chiuso)

Ghostbuster Legacy (fino al 5)

Giovedì, venerdì, sabato e domenica

Ore 21.30

Encanto

Giovedì – ore 17.00

venerdì, sabato, domenica, martedì ore 16.00; 18.30

Caro Evan Hansen

Giovedì ore 17.00-21.15

Venerdì, sabato domenica ore 16.00; 18.30; 21.15

Martedì ore 21.15

E’ stata la mano di Dio

Giovedì ore 17.00; 21.00

Venerdì, sabato e domenica ore 16.00; 18.30; 21.00

martedì ore 16.00; 18.30; 21.00

Martedì 7

Mollo tutto e apro un Chiringuito

ore 16.10; 18.15; 21.30

CENTRALE – Santa Margherita Ligure (Largo Giusti 16; telefono 0185 286033)

Dal 2 al 7 Dicembre

Cry Macho

Giovedì ore 16.30; 21.00

Venerdì, Sabato e domenica ore 16.00; 18.15; 21.30

Lunedì e martedì ore 16.30; 21.00

Harry Potter e la pietra filosofale – 20° anniversario

Solo Mercoledì 8 e giovedì 9 ore 16.00; 21.00

SALA COSTA – Cinema Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681)

Madres parallelas

– Mer 1 dicembre ore 21

Regia di Pedro Almodovar

Un film con: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano, Rossy de Palma

Genere drammatico

Durata: 120 min

Madres paralelas, il film diretto da Pedro Almodovar, segue in parallelo la storia di due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit), molto diverse fra loro che danno alla luce i propri figli nello stesso giorno, condividendo la stessa stanza in ospedale. Entrambe non hanno un partner e sono due madri single, rimaste incinte per caso, cosa che le accomuna, nonostante i loro mondi siano lontani. Janis è una donna di mezza età, non si pente di essere rimasta incinta senza volerlo, anzi sembra molto felice della cosa. Ana, invece, è un’adolescente, intimorita dal fatto di dover diventare una madre giovanissima, pentita di questa gravidanza inattesa e spaventata da tutto.

Mentre attraversano le corsie e i corridoi dell’ospedale, Janis cerca di calmare e incoraggiare Ana e saranno queste poche parole dette l’una all’altra a creare tra loro un forte legame. Ma il destino farà sì che questo vincolo si rafforzi, quando le vite di entrambe cambieranno drasticamente…

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=pQymM3hxp6M

Io sono Babbo Natale

– Ven 3 dicembre ore 21

– Sab 4 dicembre ore 21

– Dom 5 dicembre ore 18

– Mer 6 dicembre ore 21

Regia di Edoardo Falcone

Un film con: Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari, Daniele Pecci, Alice Adamu, Lorenzo Gioielli, Fabrizio Giannini, Giorgia Salari, Massimo Vanni, Lucia Batassa, Gianni Franco, Stefano Scandaletti

Genere drammatico

Durata: 95 min

Io sono Babbo Natale, film diretto da Edoardo Falcone, è la storia di un ex detenuto di nome Ettore (Marco Giallini), che conduce un’esistenza disperata, priva di stimoli e irrequieta.

Finito in prigione a causa di una rapina, l’uomo non ha mai tradito i suoi complici, tenendo i nomi per sé. I suoi legami familiari sono totalmente inesistenti, infatti dopo essersi lasciato con la sua compagna Laura, non hai mai conosciuto la figlia avuta da lei. La sua unica prospettiva per il futuro è quella di continuare a fare quello che ha sempre fatto: rubare.

È propri durante uno dei suoi furti che giunge nella dimora di Nicola (Gigi Proietti), un adorabile signore che non ha nulla di valore in casa sua. L’unica cosa importante che può dare a Ettore è un’informazione sulla sua identità: Nicola afferma di essere il vero Babbo Natale. Il rapinatore non crede alle parole dell’uomo che ha di fronte, ma ancora di più stenta a credere all’esistenza di Babbo Natale.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=YMJQT7FQDBk

Aibo-Spirito dell’Amazzonia

– Sab 4 dicembre ore 17:30

– Dom 5 dicembre ore 15:30

Regia di Richard Claus, Jose Zelada

Un film con Elio, Luciana Littizzetto, Ciro Priello

Genere Animazione avventura

Durata: 84 Min

Ainbo – Spirito dell’Amazzonia, film diretto da Richard Claus e Jose Zelada, è la storia di una ragazza di nome Ainbo, nata e cresciuta a Candámo, una zona profonda e remota della giungla amazzonica. La giovane ha 13 anni, ma non ha mai avuto contatti con altre persone, al di fuori di quelle che abitano la sua comunità, una civiltà ancora non nota.

Quando la zona di Candámo viene sottoposta al disboscamento, Ainbo viene a contatto con altri essere umani scopre che il mondo è popolato da altre persone oltre al suo popolo. La ragazza, però, si rende presto conto che con l’arrivo di queste nuove persone, la sua terra natia è minacciata dall’avidità umana. Per tentare di salvarla, la giovane Ainbo inizia a lottare, ma inutilmente.

Gli uomini, guidati da Cornell DeWitt, disboscano, estraggono minerali e distruggono il paesaggio. L’oscuro Yucuruna, il male che risiede in Amazzonia, sta prendendo il sopravvento e ad Ainbo resta una sola possibilità per salvare la sua casa: rivolgersi allo spirito madre, Turtle Motelo Mama.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=Zm-scO3NlY4

