Chiavari: "Il futuro del Tigullio", Gozzi intervista Toti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Wylab

Gli “Incontri con i protagonisti” intervistati dall’editore di ‘Piazza Levante’ Antonio Gozzi

Venerdì 10 Dicembre 2021, alle ore 17,30, presso la sede di Wylab, in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari, prosegue in presenza il ciclo “Incontri con i protagonisti”, organizzato dal settimanale online ‘Piazza Levante’.

L’ospite sarà il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Toti sarà intervistato dall’editore di ‘Piazza Levante’, Antonio Gozzi, sul tema “Il futuro del Tigullio: sviluppo e autonomia”.

L’evento è a ingresso libero ed è organizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid: è quindi necessario accedere con la mascherina indossata e la prenotazione del proprio posto, sino ad esaurimento, è obbligatoria, utilizzando la piattaforma EventBrite (al seguente link: https://bit.ly/3lJWtqv), oppure telefonando al numero 347 2502800.

Al momento dell’ingresso, sarà verificato il regolare possesso del green pass.

In caso di rinuncia dopo la prenotazione, si raccomanda di avvisare, in modo da rendere il proprio posto nuovamente disponibile per altre persone interessate.

Chi volesse seguire online, lo potrà comunque fare, grazie alla diretta YouTube che sarà visibile sulla pagina YouTube di ‘Piazza Levante’, a questo link: https://bit.ly/3gDcVWC.