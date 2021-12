Calcio Lega Pro/ Viterbese - Entella a Giordano - LevanteNews

Allungare la serie positiva e ritrovare i tre punti lontano dal Comunale, questa la missione a Viterbo per i la Virtus Entella. Compito non scontato, il pareggio della Viterbese con la Reggiana la scorsa giornata è un segnale d’allerta per la squadra di Chiavari.

È stata resa nota la designazione arbitrale per l’incontro che andrà in scena domenica alle 14.30, a dirigere la gara ci sarà il Sig. Michele Giordano, l’arbitro della sezione di Novara sarà coadiuvato da Antonio Severino (Campobasso) e Andrea Nasti (Napoli). Per il ruolo di quarto ufficiale è stato scelto il Sig. Valerio Crezzini di Siena.