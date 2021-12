Calcio/ Il Genoa si arrende al Milan: al Ferraris è 0-3 - LevanteNews

Genoa: Sirigu; Masiello, Vasquez, Vanheusden; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. All.: Shevchenko

Milan: Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli

Troppo forte il Milan per questo Genoa rimaneggiato a causa delle tante assenze: al Ferraris i rossoblu perdono 3-0 con i gol di Ibrahimovic e doppietta di Messias. Shevchenko si affida in attacco ed Ekuban e Bianchi mentre in mezzo panchina per Behrami e spazio a Badelj. Per i rossoblu seconda sconfitta consecutiva in casa e terza gara senza segnare dall’arrivo del tecnico ucraino.

Al primo affondo il Milan trova il vantaggio: è Ibrahimovic a sbloccare la partita su punizione senza che Sirigu possa fare nulla. Il Genoa non reagisce e lo svedese rischia di raddoppiare all’11’ ma il suo tiro termina a lato. Al 17’ è sempre Ibra a creare i pericoli alla difesa del Genoa brava però a mandare in corner. La prima azione dei rossoblu arriva al 27’ con Rovella che manda il pallone lontano dia pali di Maignan. Tra il 36’ e il 42’ Diaz ha due occasioni senza però trovare la precisione. Nel recupero il Milan trova il 2-0 meritato con Messias che effettua un pallonetto di testa superando Sirigu.

Nella ripresa Shevchenko toglie Sturaro inserendo Hernani: l’ex centrocampista del Parma si presenta al 48’ con un bel colpo di testa mandato in corner da Maignan. Al 61’ però il Milan si porta sul 3-0 ancora con Messias che infila Sirigu all’angolino. Al 78’ Portanova, subentrato a uno stremato Rovella, impegna Maignan con un tiro da fuori area: il portiere è bravo ad indietreggiare e ad allungare il pallone in corner. La gara poi scivola via senza altre emozioni e al 93’ l’arbitro fischia la fine. Domenica sera, alle 20.45 il Genoa sarà di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus che ha battuto la Salernitana.