Dal comune di Bogliasco

In merito al permanere del black out sull’Aurelia di una parte dell’illuminazione pubblica nel tratto che va dalla stazione ferroviaria al confine con Genova, vi informiamo che già ieri è stata inoltrata la segnalazione alla società responsabile della gestione dell’impianto (Enel Sole). Confidiamo che la situazione venga risolta al più presto, ci scusiamo comunque per il disagio.