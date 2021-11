Recco: ditta pulizie, il caso delle tre dipendenti in Consiglio regionale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta riguardante il cambio dell’appalto delle pulizie degli uffici del Comune di Recco

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 484, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad un incontro urgente con il sindaco di Recco per verificare tutte le condizioni per tutelare le tre lavoratrici della ditta che era incaricata della pulizia degli uffici comunali e che da oggi saranno licenziate in seguito ad un cambio di appalto. Nel documento si rileva, fra l’altro, che nella procedura di gara non si fa riferimento alla clausola sociale.