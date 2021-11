Rapallo: cura ad animali randagi, firmata convenzione - LevanteNews

Animali randagi feriti, traumatizzati o che necessitano comunque di essere visitati. L’amministrazione comunale di Rapallo ha sottoscritto una convenzione presso medici veterinari che hanno dato la loro disponibilità. E’ stata la Asl-4 a ad indicarne i nomi; tutti e tre hanno accettato di dare la loro reperibilità dall’1 gennaio al 31 dicembre 2022, rinnovabile per tutto il 2023.

Il servizio di reperibilità veterinaria per animali randagi, feriti o malati per anni 2 (due) con decorrenza 1

gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2023, con possibilità di rinnovo per anni uno è stata quindi affidata:

• Studio Veterinario Dr. Federico Pagella Passo con studio a Rapallo

• Ambulatorio Veterinario Levante Dr. Cheti, Dr. P. Nanni, Dr. G. Tanturli

con studio a Chiavari

• Clinica Veterinaria Sestri Levante Dr. E. Folle e Dr. A. Vernier a Sestri Levante

Il rapporto tra Comune di Rapallo ed i Medici Veterinari Liberi

Professionisti sopra indicati sarà regolato da apposita convenzione.