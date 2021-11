Rapallo: Consorzio Portofino Coast, la composizione del Consiglio Direttivo - LevanteNews

Da Consorzio Portofino Coast

Si è svolta il 29 Novembre presso il Grand Hotel Bristol Resort & Spa di Rapallo l’Assemblea Ordinaria del Consorzio Portofino Coast. Un appuntamento particolarmente importante quest’anno perché i Soci erano chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per il triennio 2022-2023-2024.

In ordine alfabetico i membri del nuovo CD sono: Cristina CARBONE, Gianfranco CASTAGNETTI, Claudio CERUTI, Gianluca FRISONE, Fabio MARCONE, Sergio MICHELINI, Nicolò MORI, Alessandro SAUDA, Mauro SIRI, Aldo WERDIN.

Nella bella sala del Bristol erano presenti molti dei Soci del Consorzio, ai quali, come ogni anno, è stata presentata una relazione di quanto sviluppato in corso d’anno e sono state indicate le linee guida per l’attività dell’anno a venire.

Nonostante il periodo complesso che stiamo attraversando il Consorzio ha registrato una sensibile crescita nel numero dei soci (+ 30% nel 2021 rispetto all’anno precedente). Inoltre l’ingresso di molti Comuni del Comprensorio ha permesso al Consorzio di poter contare sulla partecipazione della maggior parte delle Amministrazioni della fascia costiera, ovvero i Comuni di Moneglia, Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli e Camogli che si aggiungono ai Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo già presenti tra i Soci fondatori del Consorzio stesso. L’Assemblea ha accolto anche la domanda di ammissione di altri quattro nuovo Soci dal 2022 (Grand Hotel Torre Fara, AD Catering, Ristorante Karalis e Hotel Mondial).

Ed è stata anche la presenza di alcuni Sindaci e Assessori al Turismo del territorio che ha permesso di sviluppare durante l’assemblea un confronto interessante su alcune tematiche di grande attualità, come l’utilizzo delle risorse del PNRR, la promozione e le prospettive di sviluppo turistico locale, la crescita digitale, la valorizzazione del patrimonio ambientale e la collaborazione tra pubblico e privato.

Ampio spazio è stato dato all’intensa attività promozionale svolta dal Consorzio nel corso dell’anno con la partecipazione a ben 24 eventi promozionali che hanno raggiunto operatori turistici di ogni parte del mondo e toccato diversi segmenti di mercato dal leisure al MICE con particolare attenzione alle nuove esigenze della domanda quali ad esempio il turismo esperienziale, quello naturalistico ed ambientale, quello enogastronomico.

Particolare rilievo è stato dato alla formazione. Il Consorzio ormai da diversi anni si è reso protagonista di iniziative legate alla promozione che coinvolgono moltissime aziende del territorio. Nuovi progetti permetteranno di dare continuità a questo importante lavoro. Partecipa inoltre all’ITS, e sostiene con convinzione l’idea che la formazione sia fattore fondamentale di crescita qualitativa per il turismo.

Il Presidente Alessandro Sauda sottolinea con soddisfazione il clima di grande partecipazione che ha caratterizzato questo incontro “Questi ultimi due anni non sono stati certamente facili per il turismo e le preoccupazioni legate alla pandemia non sono purtroppo finite. Nonostante ciò Portofino Coast ha lavorato intensamente su molti fronti e portato avanti con convinzione i valori fondanti che la contraddistinguono ovvero qualità, professionalità e passione per il territorio. Siamo molto soddisfatti per le nuove aggregazioni e ringraziamo i nostri Soci, Partner e Sponsor che continuano a sostenerci”.