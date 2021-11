Qualche nube in arrivo dal pomeriggio - LevanteNews

Inizialmente sereno con qualche velatura, dal pomeriggio nubi in aumento su Centro-Levante per la rotazione del flusso dai quadranti meridionali. Possibili locali piovaschi in serata a Levante, con qualche fiocco di neve oltre i 1000 m: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento

VENTI: moderati da SW a Ponente, settentrionali in rotazione da SE a Levante

MARE: tra poco mosso e mosso, in nuovo aumento dalla tarda mattinata

UMIDITA’: su valori medio-bassi

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: vento forte dai quadranti settentrionali