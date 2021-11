Meteo: nuvole in agguato, previsto un cambiamento del tempo - LevanteNews

Nuvole in arrivo sul Centro – Levante dalle prossime ore con deboli precipitazioni: Arpal ha emesso il bollettino di vigilanza per le giornate di mercoledì e giovedì.

Domani deboli precipitazioni sparse su BCE, tendenti a divenire più diffuse e insistenti in serata su C anche a carattere di rovescio moderato con cumulate puntualmente significative. Venti forti (50-60 km/h) da Sud-Est su B e C in mattinata, tendenti a disporsi da Sud-Ovest e a rinforzare ulteriormente sui capi di A e parte orientale di C con raffiche fino 60-70 km/h in serata. Mare in aumento ad agitato con mareggiate di libeccio su C e parte orientale di B.

Giovedì nelle prime ore persistono piogge diffuse su parte orientale di C anche a carattere di rovescio o isolato temporale moderato con cumulate puntualmente significative. Tra pomeriggio e sera l’ingresso di aria fredda in quota favorisce una residua instabilità con possibili brevi e isolati rovesci o temporali fino a moderati, in successivo spostamento verso il mare. Venti localmente forti (40-50 km/h) meridionali su C nelle prime ore, settentrionali su B e parte orientale di A in deciso rinforzo in serata. Mare localmente agitato su C in scaduta.

Sono le temperature minime molto basse l’aspetto significativo di questa giornata. I valori assoluti sono: Calizzano (Savona) -7.9, Ferrania (Cairo Montenotte, Savona) -7.8, Cabanne (Rezzoaglio, Genova) -7.4, Sassello (Savona) -7.3, Pratomollo (Borzonasca, Genova) -6.8, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) -6.7, Colle di Nava (Pornassio, Imperia) -6.5, Padivarma (Beverino, La Spezia) -6.0, Loco Carchelli (Rovegno, Genova) -5.8, Mallare (Savona) -5.6.