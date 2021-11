Da Lipu Tigullio

Arrivato ieri alla foce del fiume Entella, lo Smergo minore è una delle specie migratrici che anche in passato ha fatto sosta nell’oasi.

Con la sua cresta appuntita, becco sottile dai margini seghettati, lungo collo filiforme non tutti sanno che, anche se non lo sembra, è un’anatra, nello specifico un’anatra tuffatrice diffusa in gran parte dell’emisfero settentrionale.