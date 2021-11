Fontanabuona: un tunnel di delusioni, sognato già nel dopoguerra - LevanteNews

Ieri non c’erano i fontanini a condividere l’entusiasmo dei tanti amministratori presenti al teatro di Monleone di Cicagna. Ci sono diverse strade che congiungono la Riviera alla Fontanabuona, dalla 333 (Recco-Gattorna) al collegamento tra Chiavarti e Carasco. Ma gli abitanti hanno sempre sognato un collegamento veloce. E’ arrivato il traforo del Ferriere che collega Lumarzo a Bargagli, ossia la Fontanabuona con la Val Bisagno. Ma le diverse industrie ardesiache e i mobilifici in primis sognavano il collegamento diretto con l’autostrada.

A Ferrada di Moconesi c’è una strada molto larga che sale verso Tribogna. Era stata costruita negli anni Sessanta e doveva essere il primo tratto per arrivare al tunnel che avrebbe terminato la sua corsa a Salto, frazione tra Avegno e Uscio sula 333 (sbocco oggi impensabile). Poi i lavori si interruppero: prima grande delusione. Con Claudio Burlando presidente della Regione (ieri presente a Cicagna quasi a rivendicare il suo operato) altro progetto, promesse, speranze; poi tutto si è smorzato: altra grande delusione. Ora in attesa di un progetto esecutivo e senza la sicurezza di un finanziamento certo per iniziare e ultimare il tunnel, l’incredulità dei fontanini è più che comprensibile. Prima di gridare evviva vogliono certezze su costi e finanziamenti.