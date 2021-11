“In corso di completamento i lavori per la realizzazione di una nuova condotta di scarico a mare delle acque bianche.

Oltre 400.000 euro di investimenti comunali per la sicurezza idraulica”: così Avanti Chiavari su Facebook.

“La nuova condotta migliorerà il deflusso della zona del centro storico da via Rivarola a Via Entella. Una criticità da tempo identificata ma fino ad ora mai risolta. Una volta in funzione ridurrà il rischio di allagamenti”, conclude.