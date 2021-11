Chiavari: "Asilo sfrattato, servono fatti concreti, non appelli" - LevanteNews

Dal Circolo Pd di Chiavari

Il Circolo PD di Chiavari segue con attenzione gli sviluppi della vicenda dell’Asilo di Sanpierdicanne “Il nido di Pierino”, struttura che ospita una novantina di bambini ed in cui lavorano 16 educatori, che fornisce un servizio essenziale per la comunità della zona.

Condividiamo in particolare le preoccupazioni delle famiglie utenti e dei lavoratori circa il futuro del servizio nel quartiere di Sanpierdicanne.

Chiediamo all’Amministrazione Comunale Chiavarese, ed in particolare al Sindaco facente funzioni Silvia Staning e all’Assessore ai Servizi Sociali Fiametta Maggio, di non limitarsi a fare appello alle parti coinvolte nella vicenda di trovare un accordo ma di assumere finalmente un ruolo attivo che permetta, di arrivare ad una soluzione positiva in modo da garantire la permanenza di tale fondamentale servizio nel quartiere di Sanpierdicanne mantenendo la fruibilità dello stesso per un numero allievi analogo a quello attuale.