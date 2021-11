Calcio/ Samp, non basta Gabbiadini: la Fiorentina vince 3-1 - LevanteNews

Fiorentina: Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. All. Italiano

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Silva, Verre; Caputo, Gabbiadini. All. D’Aversa.

Non è bastato alla Sampdoria il gol di Gabbiadini, la Fiorentina è uscita alla distanza e alla fine la vittoria è meritata: al Franchi i blucerchiati perdono 3-1 e restano a 15 punti in classifica. D’Aversa, rispetto alle ultime due partite, cambia qualche elemento negli undici con Murru al posto di Augello e Silva dello squalificato Ekdal.

Al 5’ la Fiorentina ci prova su punizione ma il pallone calciato da Biraghi finisce fuori di poco. Passano due minuti e ci prova Gabbiadini ma Terracciano para senza problemi. L’attaccante della Sampdoria è poi bravo al 15’ a colpire di testa un bel pallone crossato da Candreva e a infilare il portiere della Fiorentina per l’1-0. Un gol che scuote i padroni di casa che al 23’ trovano l’1-1 con Callejon bravo a sfruttare una dormita di Murru e ad anticiparlo battendo Audero. Nove minuti dopo è Vlahovic a mettere la sua firma di testa sul cross di Bonaventura e ribaltare il risultato portando i suoi sul 2-1. La Sampdoria ci prova dalla distanza senza impensierire Terracciano e al 45’ arriva il 3-1 con Sottili che da pochi passi sfrutta una deviazione della difesa e superare Audero.

Nella ripresa la Sampdoria cerca una reazione con Gabbiadini che calcia male. Al 59’ la Fiorentina potrebbe andare sul 4-1 ma Sottil solo davanti ad Audero manda fuori. D’Aversa prova a cambiare qualcosa dalla panchina ma è sempre la formazione di casa a creare i maggiori pericoli alla retroguardia blucerchiata. L’ultima azione della partita è con Candreva fermato da Terracciano in corner. Finisce qui al Franchi, per la Sampdoria un passo falso dopo due vittorie di fila. Domenica alle 18 la Lazio al Ferraris: non ci sarà Colley squalificato mentre tornerà Ekdal.