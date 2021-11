Cambia la data di Entella Reggiana. La partita, originariamente in programma domenica 12 dicembre, è stata posticipata a lunedì 13 dicembre alle ore 21.00. Il match, inoltre, sarà trasmesso in diretta (in chiaro) su Rai Sport, canale 57 del Digitale Terrestre. A comunicarlo è stata la Lega Pro attraverso una nota ufficiale.