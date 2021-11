Sestri: rinnovato e inaugurato il giardino della Scuola Munari - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Una bella giornata per i bambini della scuola “Bruno Munari” di Sestri Levante che hanno partecipato oggi all’inaugurazione dell’area verde esterna della scuola dopo i lavori di rinnovamento realizzati dal Comune di Sestri Levante. L’intervento è stato possibile anche grazie al contributo economico di Banco BPM che, nell’ambito del proprio Progetto Scuola, ha sostenuto la scuola “Bruno Munari” e il Comune di Sestri Levante nella realizzazione dei lavori di rinnovamento del giardino.

Il giardino, infatti, aveva subito alcuni danni a causa del maltempo e si rendeva necessario l’abbattimento di alcuni alberi. Grazie all’intervento sostenuto economicamente da Banco BPM, lo spazio è stato completamente rinnovato e ripristinato nella qualità del verde grazie alla piantumazione di 8 ulivi e di 112 piante di phottinia red robin che hanno creato una siepe di circa 45 metri, un ciliegio da fiore e una paulownia .

Il giardino della scuola Munari è stato inaugurato ufficialmente oggi alla presenza della sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, della dirigente scolastica Donatella Arena e di Beatrice Barghini, responsabile dell’Area Chiavari di Banco BPM, accompagnata da Enrico Bernabò, direttore della filiale Banco Bpm di Sestri Levante.

Dichiara la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio: “Aggiungere nuovi alberi nel giardino di una scuola è un gesto importante e necessario per i bimbi che frequentano gli spazi e per tutti noi. Ringrazio Banco BPM per aver sostenuto la nostra scuola e i nostri bambini che oggi possono godere di un giardino più bello e funzionale”.

Così la dirigente scolastica, Donatella Arena “Un ringraziamento da parte di tutto l’Istituto comprensivo per il lavoro svolto da Comune e Banco BPM che ha migliorato, rendendolo ancora più accogliente, uno spazio importante per i nostri alunni”.

«È con grande soddisfazione che abbiamo contribuito alla messa in sicurezza del giardino della scuola d’infanzia “Munari” – commenta Beatrice Barghini, responsabile dell’Area territoriale Chiavari – La Spezia di Banco BPM – del resto, la nostra attenzione alle istanze del territorio del levante è continua e concreta. In questo caso siamo intervenuti in un ambito che ci sta particolarmente a cuore. Banco BPM, infatti, ha avviato il Progetto Scuola con l’obiettivo di definire risorse specifiche per rispondere, quando possibile, alle più diverse necessita scuole pubbliche nei territori in cui siamo presenti. Ed è in questo quadro che è stato possibile sostenere il Comune di Sestri Levante nel ripristino di quelle parti del giardino della “Munari” rimaste danneggiate».