Sestri: "Pane e Olio", 6 giorni di eventi enogastronomici, culturali ed artistici - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

In occasione del tradizionale appuntamento della Festa delle Città dell’Olio, la città di Sestri Levante accoglie la diciannovesima edizione di Pane e Olio, evento annuale che promuove e valorizza l’Olio Extravergine di Oliva Riviera Ligure D.O.P. e le realtà produttive locali.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Sestri Levante, con la collaborazione di Mediaterraneo Servizi, ideata dall’Associazione Mare in Italy, progettata e gestita in collaborazione con Totem Eventi, propone sei giorni ricchi di appuntamenti, tra cui laboratori per adulti e bambini, show cooking, mostre e brunch di degustazione a filiera corta, rievocazione storica di pesca alla sciabica, mostre mercato, concorsi e visite delle Scuole Primarie all’oliveto dimostrativo e al frantoio della Cooperativa Olivicoltori Sestresi.

Alle tradizionali iniziative che coinvolgono le realtà del territorio, sia del mondo della produzione agricola che culturale, come il Mercatino Pane e Olio in Via Asilo Maria Teresa e la mostra fotografica Pane e Olio nell’atrio del Palazzo Comunale, si affiancano per l’edizione 2021 alcune novità.

Commenta Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante: “Preservare il patrimonio enogastronomico di un territorio, in maniera concreta anche con iniziative di divulgazione capaci di coinvolgere un pubblico ampio, significa fare cultura. E Pane e Olio è una manifestazione che fa ormai parte dell’offerta culturale della nostra città e incentrata, in maniera innovativa ma rispettosa delle tradizioni, sulla tutela e valorizzazione di uno dei prodotti di punta del nostro territorio. La tradizione gastronomica, le produzioni locali, il ‘saper fare’, sono un patrimonio che fa parte della cultura del nostro territorio che vogliamo mantenere vivo anche attraverso il sostegno a manifestazioni che lo sappiano valorizzare, nella convinzione che questa sia una delle vie da percorrere per salvaguardare le nostre produzioni”.

Continua Mauro Battilana assessore all’Agricoltura del Comune di Sestri Levante: “Torna Pane e Olio che riaccende i riflettori sull’olivicoltura nel levante ligure e sull’olio EVO che da sempre raccontano il paesaggio,la storia del nostro territorio e il lavoro della sua gente. La manifestazione rappresenta l’impegno concreto da parte dell’amministrazione di Sestri Levante – Città dell’Olio-, per valorizzare la cultura dell’olio extra vergine di oliva nella sua dimensione sociale, economica, ambientale, turistica e territoriale”.

Dichiara Marcello Massucco, amministratore unico di Mediaterraneo Servizi: “Torna a Sestri Levante Pane e Olio, la rassegna totalmente dedicata al mondo dell’olio d’oliva divenuta negli ultimi anni uno dei principali eventi gastronomici del palinsesto sestrese. Mediaterraneo Servizi anche in questa edizione darà il suo contributo organizzativo e metterà a disposizione il centro congressi dell’Ex Convento dell’Annunziata dove si svolgeranno buona parte degli incontri, laboratori e showcooking. Come per le altre manifestazioni svolte nei mesi scorsi, continueremo a seguire il nostro protocollo di sicurezza per il contenimento e la prevenzione del virus Covid19 che consente di svolgere tutte le attività in programma in totale serenità e sicurezza.”

La location dell’ex convento dell’Annunziata rappresenta la sede ideale per ospitare una serie di appuntamenti che arricchiscono il programma di Pane e Olio:

– Il Salone Pane e Olio, che sabato 4 e domenica 5 dicembre ospita in Sala Agave produttori di qualità del territorio che proporranno ai visitatori specialità tipiche e idee per i regali delle festività natalizie.

A cornice del Salone sarà possibile partecipare a laboratori e corsi di cucina e visitare la mostra Conosci l’olio extravergine di oliva? che prevede assaggi e degustazioni a cura di OAL- Organizzazione Assaggiatori Liguri e della Cooperativa Olivicoltori Sestresi.

– Il concorso per le Scuole Primarie Pane & Olio: colori, forme, sapori, che vede i bambini delle Scuole Primarie impegnati in disegni ed elaborati testuali, con una grande festa finale il pomeriggio di mercoledì 8 dicembre.

– I Brunch Pane e Olio della Festa proposti sabato 4, domenica 5 e mercoledì 8 dicembre in orario di pranzo: tre occasioni imperdibili per gustare piatti a base di pescato fresco del giorno e di materie prime locali a cura dell’Associazione Bagnun e di Accademia dei Sapori.

Dettaglio del programma

Venerdì 3 dicembre

A partire dalle ore 10.00 e per tutta la durata della manifestazione, presso l’Atrio del Palazzo Comunale, il pubblico è invitato a visitare la Mostra Fotografica Pane e Olio realizzata dai Soci di Carpe Diem e a partecipare al concorso Vota la foto che prevede la votazione delle tre fotografie giudicate migliori che verranno premiate mercoledì 8 dicembre. Apertura al pubblico dal 3 all’8 dicembre dalle ore 10.00 alle 13.00. Nei giorni 4,5,6 dicembre la mostra sarà aperta anche dalle ore 15.00 alle 17.00.

Alle ore 15.45 gli appuntamenti si spostano presso la Sala Agave dell’Ex Convento dell’Annunziata con la Consegna della targa di “Comune sostenibile” al Comune di Sestri Levante da parte dell’Associazione Rete dei Comuni Sostenibili: un importante riconoscimento che attesta l’impegno concreto al miglioramento delle performance degli indicatori locali di sviluppo sostenibile sugli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Gli appuntamenti in Sala Agave proseguono alle ore 16.00 con il Convegno presentazione progetto “Olivicoltura e territorio nel Levante Ligure” a cura della Cooperativa Olivicoltori Sestresi, in cui si farà il punto sull’olivicoltura nel Levante Ligure, sulle problematiche legate all’abbandono degli oliveti e si valuteranno le soluzioni e le varie opportunità dei territori. Al convegno interverranno gli Amministratori Locali, i Consiglieri Regionali, i Parlamentari e Europarlamentari liguri e Associazioni Agricole e Cooperative.

A seguire, i palati più esigenti troveranno soddisfazione nell’Aperitivo inaugurale Pane e Olio, un momento conviviale in cui si potranno degustare i prodotti che appartengono alla Vetrina dei prodotti Agroalimentari di qualità di Regione Liguria e del progetto Baie del Gusto.

Sabato 4 dicembre

Il week end di Pane e Olio nella Città dei Due Mari inizia alle ore 9.00 con il Mercatino Non Solo Olio, mostra mercato di prodotti tipici del territorio in Via Asilo Maria Teresa, curata dalla Cooperativa Olivicoltori Sestresi.

Per gli amanti dell’aria aperta, è in programma alle ore 9.30 una facile Pedalata lungo la via dei frantoi organizzata da Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel e il LabTer Tigullio e in collaborazione con Fiab Vivinbici e Olivicoltori Sestresi, tra cultura e tradizione, dove godere della storia e della bellezza del nostro territorio con tappa finale presso la Cooperativa Olivicoltori Sestresi in Via Valle Ragone.

Alle ore 11.00, in collaborazione con l’Associazione Pescatori Balin, Rievocazione storica di Pesca alla Sciabica nella Baia delle Favole, a seguire buffet aperitivo.

Imperdibili le iniziative previste presso l’Ex Convento dell’Annunziata:

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00, Sala Agave ospita il Salone Pane e Olio grande rassegna espositiva delle produzioni agroalimentari e artigianali del territorio.