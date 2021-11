La scorsa notte, un equipaggio della radiomobile della Compagnia carabinieri di Chiavari, al termine dell’intervento richiesto da società di trasporto Amt a San Colombano Certenoli, deferivano in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale, un 34 enne di Neirone, il quale, durante la richiesta dei documenti, in presenza di altre persone, proferiva parole oltraggiose nei confronti dei carabinieri.