Recco: un aiuto per chi non riesce a pagare l'affitto - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

In arrivo il bando per l’accesso al contributo per la morosità incolpevole; stanziati oltre centomila euro.

Sarà pubblicato all’inizio del nuovo anno l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi per morosità incolpevole, per sostenere gli inquilini titolari di un contratto di locazione che, per perdita del posto di lavoro o per altre condizioni che hanno determinato la riduzione del reddito, non riescono a pagare l’affitto della propria casa. L’Amministrazione comunale di Recco, utilizzando il finanziamento regionale di 67mila euro, di cui l’ente risulta beneficiario, integrato da uno stanziamento di 35mila euro di risorse comunali, cercherà di alleviare il disagio delle famiglie in difficoltà rispetto alla situazione abitativa.

“Prosegue il grande impegno dell’Amministrazione per essere accanto alle famiglie in difficoltà economica, aggravata dalla pandemia, e per difendere il diritto alla casa – ha commentato il sindaco di Recco Carlo Gandolfo”.

“È un’importante misura di sostegno per chi rischia di perdere la propria abitazione e di compromettere l’equilibrio familiare” spiega l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile.

Intanto sono fase di attribuzione gli oltre 160mila euro di fondi straordinari, messi a disposizione dei nuclei familiari in stato di bisogno, per fronteggiare gli effetti della pandemia