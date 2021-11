Rapallo è orgogliosa delle sue tradizionali luminarie natalizie che vengono allestire a totale carico del Comune. Molto fotografate da rapallesi e turisti presenti e molti arriveranno sia per il ponte di Sant’Ambrogio (7 dicembre) sia per le festività tra Natale e l’Epifania; prenotazioni arrivate in numero superiore al previsto nonostante la stagione sciistica, specialmente per ciò che riguarda l’affitto di case vacanza oggi preferite da molti rispetto agli alberghi.

