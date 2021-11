Per migliorare la sicurezza dei cittadini a Rapallo, si rende necessario implementare la rete di telecamere con la sistemazione di una nuova nel passo pedonale tra via Mameli e via San Filippo Neri, L’incarico è stato affidato alla ditta Arata Service Srl con sede a Rapallo per un importo complessivo, Iva compresa, di 2.415 euro.