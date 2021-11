Rapallo: giovedì 9 dicembre cena Natalizia del Milan Club Tigullio - LevanteNews

Dal Milan Club Tigullio

Le due sconfitte consecutive (ma pur sempre il secondo posto in classifica…) non hanno tarpato le ali al Milan Club Tigullio “Mattia Verrone”, ed a tutte le attività connesse. Ad iniziare dalla cena natalizia rossonera, in programma giovedì 9 dicembre alle ore 20 presso il Ristorante La Beccaccia di Rapallo. Durante la cena, oltre a nuove iscrizioni, i presenti riceveranno gli ultimissimi gadgets del Milan appena arrivati dall’AIMC. Inoltre saranno consegnati cappellini rossoneri “griffati” del Milan Club Tigullio. Per le adesioni alla cena natalizia contattare la segretaria del club, Emanuela Artibani, al cellulare 3339270510.

Di recente è stato nominato il nuovo consiglio direttivo che è così composto: presidente Gianni Arena; vice presidente Donatella Ferraris; segretaria Emanuela Artibani; tesoriere Angelo Catto; addetto stampa Giancarlo Scartozzoni; consiglieri Alessandro Berardi, Luciano De Angelis, Monica Forella, Lucio Lupi, Claudio Pozzoli; Laura Mastrangelo (revisore dei conti), Giovanni Orio, Federico Passamonte e Gianrenato De Gaetani (collegio dei probiviri).