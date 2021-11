Rapallo: Elisa Levrero è la nuova curatrice museale - LevanteNews

Il dottor Matteo Fazzini, curatore museale a Rapallo, il 9 novembre ha rassegnato le dimissioni perché ha assunto un incarico all’Università, incompatibile con altre attività. Al Comune sono giunti i curricula di due laureate con 110 e lode. Con determina dirigenziale è stata preferita la dottoressa Elisa Levrero che prenderà incarico dall’1 dicembre. La preferenza è dovuta al fatto che Levrero è esperta in tessuti, loro conservazione e restauro; questo ha un grande interesse per il materiale esposto al Museo del Merletto.

Tra gli incarichi Elisa Levrero dovrà occuparsi di:

-gestione tecnico scientifica dei Musei e della formazione di piani di ricerca e di studio,

-sistemazione logistica dei reperti e della conservazione dei locali,

-sovrintende alla conservazione, all’ordinamento all’esposizione e allo studio delle collezioni,

-assicura la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari e della catalogazione,

-da il parere per il prestito e il deposito delle opere, per l’accettazione di donazioni e

sovrintende dal punto di vista tecnico alle relative procedure,

-regola la consultazione dei materiali artistici e delle collezioni,

-elabora le guide ed i cataloghi illustrativi dei Musei, se necessari,

-potrebbe occuparsi della formazione del personale per le visite ai Musei,

-formula i progetti da presentare a Enti, Fondazioni ecc. per il reperimento di risorse esterne,

e quant’altro previsto all’interno del disciplinare di servizio parte integrante e sostanziale del

presente atto (Allegato A) dietro un corrispettivo pari ad Euro 1.130,00 omnicomprensivi

mensili;

Sarà inoltre necessario procedere all’apertura dei Musei Cittadini e presentare nel più breve tempo possibile un progetto di valorizzazione degli stessi.