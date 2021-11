Portofino: Castello Brown e il regno fatato di Natalia - LevanteNews

Da Viola Villa

Sabato 4 dicembre 2021, a partire dalle ore 16, la magnificente struttura di Castello Brown, nell’incanto di Portofino, apre le porte al magico mondo del Natale, attraverso il suggestivo allestimento scenografico di Oriana Pagan. Ad attendervi, per suggellare l’inizio del momento dell’anno più amato dai bambini, Natalia ed il suo fido assistente “Zale” trasporteranno voi e la vostra famiglia nel loro Regno Fatato, in cui tutto è possibile e le cose brutte si spazzano via a colpi di bacchetta magica!

Sognate con noi : sabato 4 dicembre

Inaugurazione Castello di Babbo Natale Castello Brown Portofino e La Magia di Natalia! Ingresso libero a partire dalle ore 16.

Si ringrazia per la cortese collaborazione Comune di Portofino Marghe Gimelli Emanuela Morabito

“La Magia di Natalia”

di e con Viola Villa

Allestimento scenografico Oriana Pagan

Suoni e Luci Chiara Barchi Eventi Limelight

Grafica Lorenzo Canessa Tipografia Canessa SML Lorre SML