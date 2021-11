Pallanuoto/ Tempo di Champions, la Pro Recco affronta lo Spandau Berlino - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

Mercoledì di Champions League per la Pro Recco che alle Piscine di Albaro ospita lo Spandau Berlino. Alle 21, in diretta su Sky Sport Arena, Ivovic e compagni cercheranno di proseguire la striscia di vittorie europee, tre in altrettanti match.

“Ci aspetterà una partita difficile – afferma Alessandro Velotto – la squadra tedesca è un bel mix di giocatori esperti e giovani di valore, dovremo essere concentrati e sfruttare al meglio tutte le opportunità che si creeranno durante la partita. È la prima gara di un dicembre che si preannuncia denso di sfide, ci servirà per testare a che punto è la nostra preparazione tattica, fisica e mentale anche in vista della gara di Brescia. Con mister Sukno stiamo lavorando tanto e in maniera ottimale: mi trovo molto bene e spero si continui su questa strada”. Arbitreranno l’incontro Franulovic (Croazia) e Putnikovic (Serbia).

Sarà un mese ricco di appuntamenti per i biancocelesti: la trasferta di Brescia (4 dicembre), le partite casalinghe con Salerno e Anzio (11 e 12 dicembre), le trasferte di Champions League contro Osc e Hannover (15 e 22 dicembre), la Supercoppa Europea in casa dello Szolnok (20 dicembre).