Meteo: freddo e vento, il record è a Pratomollo - LevanteNews

Arpal segnala per la giornata di oggi, lunedì 29 novembre, raffiche irregolari fino a 60-70 km/h, in particolare tra pomeriggio e sera. Sui crinali possibili raffiche prossime o superiori ai 100 km/h

Temperature in discesa, soprattutto nelle zone interne: -7.4 a Pratomollo (Borzonasca, Genova) ha segnato il record del freddo, era dal 7 aprile che i termometri in Liguria non scendevano così in basso. Altre minime: -6.8 a Cabanne (Rezzoaglio, Genova), -6.0 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) e Ferrania (Cairo Montenotte, Savona).

Nello spezzino minima di -3.6 a Santa Margherita Vara (Carro). Nei capoluoghi di provincia 2.5 a La Spezia, 5.4 a Savona Istituto Nautico, 5.9 a Genova Centro Funzionale, 7.1 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico