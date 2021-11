Lavagna: ultimati i lavori al cimitero di Cavi - LevanteNews

Dal Comune di Lavagna

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante e il Consigliere con delega ai Servizi Cimiteriali Luca Mangiante informano i cittadini che i lavori relativi all’abbattimento delle piante di pino esistenti presso il Cimitero di Cavi e che versavano in un grave stato di pericolosità sono stati ultimati in data 19 novembre.

I lavori in oggetto sono stati, pertanto, portati a termine entro i termini previsti e nel più breve tempo possibile, in modo da creare all’utenza il minor disagio possibile.

All’esterno dell’area cimiteriale, adibita a parcheggio, rimangono soltanto alcuni residui di legname e detriti che sono in corso di rimozione, ma che non ostano in alcun modo alla riapertura del Cimitero di Cavi.