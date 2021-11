Lavagna: covid 19, venerdì la consegna dei buoni spesa - LevanteNews

Dall’ufficio segreteria del sindaco di Lavagna

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante comunica ai cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà e non riescono a provvedere all’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, a seguito della perdita consistente della capacità reddituale del proprio nucleo familiare o che versano in stato di bisogno a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che il giorno VENERDI’ 3 DICEMBRE 2021 presso la Sala Rocca di Lavagna verranno consegnati i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità.

I buoni verranno consegnati, contestualmente alla presentazione della domanda, nel giorno sopraindicato dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle ore 16,30. La consegna dei buoni avverrà a cura del Comitato Locale della Croce Rossa di Lavagna e della Croce Verde Chiavarese, Sezione di Lavagna.

La Dott.ssa Emilia Beani, Consigliere con delega alle Politiche Sociali, che ha seguito con impegno e determinazione questa importante iniziativa, volta a tutelare le fasce più deboli, comunica che per poter usufruire dei buoni spesa occorre essere iscritti alla popolazione anagrafica del Comune di Lavagna ed avere una situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, corrispondente ad un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro.

Il numero dei buoni spesa del valore di 40,00 euro verrà determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiare (da un minimo di 1 buono ad un massimo di 4 buoni). Il modulo per presentare la domanda e l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lavagna ed i cittadini interessati potranno contattare nei prossimi giorni i Servizi Sociali del Comune al seguente numero telefonico: 0185/367240.