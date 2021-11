Fontanabuona: "Tunnel, opera fondamentale nata dal Pd" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Gruppo regionale del Pd

Convegno Tunnel Rapallo-Fontanabuona, Garibaldi (PD): “Bene fare il punto sul tunnel. Fondamentale il ruolo del Partito Democratico per la nascita e la progettazione dell’opera”

“È sicuramente positivo che si faccia un punto sul tunnel Rapallo – Fontanabuona e spero sia la sede per riconoscere che quell’opera è nata grazie all’impegno delle giunte regionali di centrosinistra, senza le quali non sarebbe arrivata sul tavolo nazionale per una discussione”, così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi in merito al convegno sul tunnel Rapallo-Fontanabuona che si terrà oggi.

“L’opera è nata grazie, e durante, le giunte regionali del centrosinistra, nel 2010, e fu portata avanti fino alla fine del mandato. La spinta decisiva – osserva Garibaldi – è arrivata da lì, ed sarebbe doveroso riconoscere il ruolo fondamentale del Partito Democratico in questa partita, che ha sempre visto un’unità di intenti, che ha caratterizzato la battaglia per la realizzazione del Tunnel. Un progetto che dal 2015 in poi si era fermato, e che è stato ripreso grazie ad iniziative governative. Sono sempre stato convinto, anche nei momenti più complicati, dell’importanza di questo progetto come punto di svolta per il territorio. Ora bisogna monitorare i prossimi passaggi ad ogni livello”, conclude.